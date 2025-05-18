Магучих завоевала "золото" на этапе Континентального тура в Токио

Ярослава Магучих / © Associated Press

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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих триумфовала на этапе "золотой" серии Континентального тура в японском Токио.

23-летняя уроженка Днепра выиграла соревнования с результатом 1,96 метра.

Украинка гарантировала первое место уже после первого прыжка – на 1,91 метра, поскольку соперницы не сумели взять эту высоту.

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После этого Магучих заказала высоту 1,96 метра, которую также покорила с первой попытки.

"Золотой" этап Континентального тура в Токио. Прыжки в высоту (женщины)

1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,96 м

2. Михаэла Груба (Чехия) – 1,85 м

3. Татьяна Гусина (Греция) – 1,80 м

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Напомним, в этом сезоне Магучих выиграла "золото" Евро-2025 в помещении и стала бронзовой призеркой ЧМ-2025 в помещении.

Также Ярослава победила на двух стартовых этапах нынешнего сезона Бриллиантовой лиги – в китайских Сямяне и Шанхае, после чего выиграла коммерческий турнир What Gravity Challenge в Дохе.

В прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.