Магучих завоевала "золото" на своем первом турнире сезона-2025

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих триумфально начала сезон-2025. Действующая олимпийская чемпионка выиграла соревнования в итальянском Удине.

23-летняя украинка победила с результатом 1,94 метра – эту высоту она взяла с первой попытки. После этого Ярослава пыталась прыгнуть на 1,98 метра, но все три попытки оказались неудачными.

"Серебро" завоевала Лилиана Батори из Венгрии (1,91 метра), а "бронзу" взяла Идеа Пьерони из Италии (1,88 метра).

Магучих выступила на турнире в Удине впервые с 2021 года. Тогда она выборола тут "золото", взяв высоту в 2 метра.

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Напомним, в прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, выборола "золото" чемпионата Европы и "серебро" чемпионата мира в помещении, а также стала чемпионкой Бриллиантовой лиги, выиграв все этапы, в которых принимала участие.

В начале июля 2024-го Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

По итогам успешного сезона Магучих признали лучшей легкоатлеткой мира 2024 года. Также Ярославу признали лучшей легкоатлеткой Европы 2024 года.

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