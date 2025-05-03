Магучих завоевала "золото" на втором подряд этапе сезона Бриллиантовой лиги

Ярослава Магучих / © Associated Press

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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих одержала победу на втором этапе сезона Бриллиантовой лиги в китайском Шанхае.

23-летняя уроженка Днепра выиграла соревнования с результатом 2,00 метра, взяв эту высоту с первой попытки.

В борьбе за "золото" Ярослава опередила австралиек Николу Олислагерс (1,98 метра) и Элеанор Паттерсон (1,95 метра).

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Еще одна украинка Юлия Левченко стала четвертой с личным рекордом сезона (1,92 метра).

Бриллиантовая лига. Шанхай. Прыжки в высоту (женщины)

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,00 м

2. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,98 м

3. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,95 м

4. Юлия Левченко (Украина) – 1,92 м

Магучих во второй раз подряд в этом сезоне триумфовала на этапе Бриллиантовой лиги. Неделей ранее Ярослава выиграла "золото" на этапе в китайском Сямене.

Напомним, в этом сезоне Магучих выиграла "золото" Евро-2025 в помещении и стала бронзовой призеркой ЧМ-2025 в помещении.

В прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

Ранее сообщалось, что Магучих отобралась на первый в истории абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике.