Магучих завоевала "золото" в финале Бриллиантовой лиги-2024, Геращенко стала бронзовой призеркой

Ярослава в третий раз подряд стала чемпионкой сезона Бриллиантовой лиги.

Украина завоевала двойной подиум в женских прыжках в высоту в финале Бриллиантовой лиги в бельгийском Брюсселе. Ярослава Магучих выиграла "золото", а Ирина Геращенко стала бронзовой призеркой.

Магучих победила с результатом 1,97 метра, взяв эту высоту с первой попытки. "Серебро" забрала австралийка Никола Олислагерс, покорившая планку 1,97 метра со второй попытки. Обе спортсменки не смогли с трех попыток прыгнуть 2,01 метра.

Геращенко завершила соревнования на третьем месте с результатом 1,92 метра, справившись с этой высотой со второй попытки.

Магучих в третий раз подряд стала чемпионкой Бриллиантовой лиги. Ранее она побеждала в финалах Бриллиантовой лиги 2022 и 2023 годов.

Бриллиантовая лига. Финал. Брюссель. Прыжки в высоту, женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,97 м

2. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,97

3. Ирина Геращенко (Украина) – 1,92

4. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,88

5. Ангелина Топич (Сербия) – 1,88

6. Лия Апостоловски (Словения) – 1,88

Напомним, на Олимпийских играх-2024 в Париже украинские прыгуньи в высоту также разделили пьедестал. Магучих завоевала "золото" с результатом 2,00 метра, а Геращенко стала бронзовой призеркой (1,95 метра).

В начале июля этого года Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

Эксклюзивно для Сниданка! Ярослава Магучих о своей победе на Олимпиаде в Париже!

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