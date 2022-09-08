Магучих завоевала "золото" в финале Бриллиантовой лиги, Геращенко и Бех-Романчук - "серебро"

В швейцарском Цюрихе состоялся финал Бриллиантовой лиги сезона-2022, в котором украинские легкоатлетки смогли выбороть медали.
Украинка Ярослава Магучих триумфовала в прыжках в высоту. 20-летняя спортсменка завоевала "золото" в финале Бриллиантовой лиги, взяв с третьей попытки высоту 2,03 м.
Отметим, что Ярослава также штурмовала высоту 2,06 м, но взять ее не сумела.
Серебряной призеркой в прыжках в высоту стала еще одна украинка Ирина Геращенко. Она покорила высоту 1,94 м, и благодаря меньшему количеству попыток опередила австралийку Николу Олислагерс в борьбе за "серебро".
Третья украинка в секторе прыжков в высоту Юлия Левченко завершила соревнование с результатом 1,88 м и в итоге заняла шестое место.
Еще одну награду в финале Бриллиантовой лиги-2022 нашей стране принесла Марина Бех-Романчук, которая завоевала "серебро" в тройном прыжке.
Украинка показала результат 14,96 м. Это ее второй лучший прыжок в карьере - личный рекорд составляет 15,02 м. "Золото" соревнований выиграла олимпийская чемпионка из Венесуэлы Юлимар Рохас - 15,28 м.
Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Финал. Цюрих. Прыжки в высоту. Женщины
1. Ярослава Магучих (Украина) - 2,03 м
2. Ирина Геращенко (Украина) - 1,94 м
3. Никола Олислагерс (Австралия) - 1,94 м
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6. Юлия Левченко (Украина) - 1,88 м
Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Финал. Цюрих. Тройной прыжок. Женщины
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) - 15,28 м
2. Марина Бех-Романчук (Украина) - 14,96 м
3. Шаника Рикеттс (Ямайка) - 14,85 м
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