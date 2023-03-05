Магучих завоевала "золото" в прыжках в высоту на ЧЕ-2023, еще одна украинка выиграла "бронзу"

Сборная Украины завоевала сразу две награды в секторе женских прыжков в высоту на чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в помещении, который проходит в Стамбуле (Турция).

Чемпионкой Европы стала Ярослава Магучих, а Екатерина Табашник завоевала "бронзу".

Магучих с первой попытки прыгнула на 1,98 метра, что обеспечило ей "золото" соревнований. Позже Ярослава пыталась покорить планку на высоте 2,03 метра и превзойти лучший результат сезона в мире (2,02 метра), который она в феврале установила на соревнованиях во Франции. Однако взять эту высоту ей не удалось.

Табашник стала обладательницей бронзовой награды с результатом 1,94 метра. По количеству попыток она опередила сербку Ангелину Топич и еще одну украинку Юлию Левченко, которая в итоге стала пятой.

"Серебро" континентального первенства завоевала Бритт Веерман из Нидерландов (1,96 метра).

Ярослава Магучих и Екатерина Табашник / Фото: Associated Press

ЧЕ-2023. Прыжки в высоту (женщины). Финал

1. Ярослава Магучих (Украина) 1.98 м

2. Бритт Веерман (Нидерланды) 1.96 м

3. Екатерина Табашник (Украина) 1.94 м

4. Ангелина Топич (Сербия) 1.94 м

5. Юлия Левченко (Украина) 1.94 м

Таким образом, Магучих принесла Украине первое золото на ЧЕ-2023 в Стамбуле. Всего в копилке "сине-желтых" на чемпионате Европы в помещении уже три награды. Первую медаль для нашей страны выиграл толкатель ядра Роман Кокошко – "бронзу".

Напомним, накануне квалификацию в мужских прыжках в высоту на ЧЕ-2023 преодолел Андрей Проценко. Финал с участием украинского спортсмена состоится в воскресенье, 5 марта. Начало – в 18:05 по киевскому времени.

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