Макгрегор перенес операцию после жуткого перелома в бою с Порье: как чувствует себя звезда UFC

Макгрегор перенес операцию после жуткого перелома в бою с Порье: как чувствует себя звезда UFC

Конор обратился к своим поклонникам в соцсетях.

Ирландский боец Конор Макгрегор перенес операцию на сломанной ноге после поединка с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

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Об этом 32-летний спортсмен сообщил на своей странице в Twitter.

"Только из операционной. Операция прошла отлично! Чувствую себя прекрасно! Впереди шесть недель на костылях, а потом будем возвращаться. Вперед! Боже, благослови", - написал Конор в соцсети.

Just out of the surgery room guys! Surgery went excellent! Feeling tremendous! 6 weeks on crutch and we build back! Let's go! God bless — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2021

Конор получил ужасный перелом в конце первого раунда боя с Порье. Ирландец неудачно сделал шаг назад и сломал ногу, после чего уже не смог продолжить бой. Макгрегора вынесли из октагона на носилках, а его сопернику присудили победу техническим нокаутом.

Видео, как Макгрегор сломал ногу в бою с Порье

Ранее сообщалось, что Макгрегор сделал громкое заявление после ужасного перелома ноги в бою с Порье. Американец уже также прокомментировал необычную победу, отметив, что он избил Конора.

Отметим, что это была третья встреча Макгрегора и Порье в октагоне. Первый бой между Конором и Дастином состоялся 27 сентября 2014 года. Тогда ирландцу хватило менее двух минут, чтобы нокаутировать американца. В январе 2021 года бойцы сошлись во второй раз - Порье взял реванш, победив нокаутом во втором раунде.

На счету 32-летнего Конора 28 боев в смешанных единоборствах (22 победы, 6 поражений).

32-летний Порье в ММА одержал 28 побед, потерпел шесть поражений, а еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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