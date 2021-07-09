Макгрегор с ноги ударил Порье перед третьим поединком: видео жаркой дуэли взглядов

Очередной скандальный поступок от звездного ирландца.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и американец Дастин Порье провели пресс-конференцию и дуэль взглядов накануне их третьего боя на турнире UFC 264.

Одиозный ирландец пришел на мероприятие в стильном фиолетовом костюме и солнцезащитных очках. Дастин же надел джинсы и бирюзовую рубашку.

Во время битвы взглядов Конор начал провоцировать соперника, став в боевую стойку. Глава промоушена Дана Уайт был вынужден сдерживать горячих соперников, чтобы они не устроили драку прямо в зале. Однако Макгрегор все же достал Порье ударом ногой, после чего один из охранников отвел звезду UFC в сторону.

Conor McGregor tried to kick Dustin Poirier during their # UFC264 press conference face-off pic.twitter.com/5TcpHDL6ov — ESPN MMA (@espnmma) July 9, 2021

Поединок Порье - Макгрегор состоится в субботу, 10 июля, в Лас-Вегасе. По киевскому времени это будет 5:00 утра воскресенья, 11 июля.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию боя.

В ночь на 24 января Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде. Это первое поражение нокаутом в карьере Конора.

Дастину удалось взять у Конора реванш за проигранный бой в сентябре 2014 года, когда ирландец нокаутировал его уже в первом раунде.

На счету 32-летнего Конора 27 боев в смешанных единоборствах (22 победы, 5 поражений).

Порье в ММА одержал 27 побед, потерпел шесть поражений, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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