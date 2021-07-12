Макгрегор угрожал убийством Порье и его жене: появились шокирующие подробности из октагона

Ирландец не сдержал своего гнева после поражения.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор набросился с угрозами в адрес своего соперника Дастина Порье и его жены после поражения на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

ПОРЬЕ - МАКГРЕГОР: ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ

Как сообщает Out Of Context MMA, сразу после того, как Конор получил жуткий перелом ноги и проиграл техническим нокаутом, он прокричал: "Когда вы будете спать, я убью вас, тебя и твою миссис! Это еще не конец! Будь осторожен, приятель".

NEW alternate angle of Conor McGregor threatening to kill Dustin and Jolie Poirier "in their sleep" and makes gun sign to his head:



"In your sleep you're getting it, in your sleep you're dead, you and your Mrs, it is not over" pic.twitter.com/r6nmjZAjQb — Out Of Context MMA (@oocmma) July 12, 2021

Конор получил ужасный перелом в конце первого раунда. Ирландец неудачно сделал шаг назад и сломал ногу, после чего уже не смог продолжить бой. Макгрегора вынесли из октагона на носилках, а его сопернику присудили победу техническим нокаутом.

Associated Press

Associated Press

На следующий день Конор перенес операцию и обратился к своим поклонникам в соцсетях.

Видео, как Макгрегор сломал ногу в бою с Порье

Ранее сообщалось, что Макгрегор сделал громкое заявление после ужасного перелома ноги в бою с Порье. Американец уже также прокомментировал необычную победу, отметив, что он избил Конора.

Отметим, что это была третья встреча Макгрегора и Порье в октагоне. Первый бой между Конором и Дастином состоялся 27 сентября 2014 года. Тогда ирландцу хватило менее двух минут, чтобы нокаутировать американца. В январе 2021 года бойцы сошлись во второй раз - Порье взял реванш, победив нокаутом во втором раунде.

На счету 32-летнего Конора 28 боев в смешанных единоборствах (22 победы, 6 поражений).

32-летний Порье в ММА одержал 28 побед, потерпел шесть поражений, а еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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