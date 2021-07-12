Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Макгрегор угрожал убийством Порье и его жене: появились шокирующие подробности из октагона

Макгрегор угрожал убийством Порье и его жене: появились шокирующие подробности из октагона

Associated Press

Ирландец не сдержал своего гнева после поражения.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор набросился с угрозами в адрес своего соперника Дастина Порье и его жены после поражения на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

ПОРЬЕ - МАКГРЕГОР: ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ

Как сообщает Out Of Context MMA, сразу после того, как Конор получил жуткий перелом ноги и проиграл техническим нокаутом, он прокричал: "Когда вы будете спать, я убью вас, тебя и твою миссис! Это еще не конец! Будь осторожен, приятель".

Конор получил ужасный перелом в конце первого раунда. Ирландец неудачно сделал шаг назад и сломал ногу, после чего уже не смог продолжить бой. Макгрегора вынесли из октагона на носилках, а его сопернику присудили победу техническим нокаутом.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

На следующий день Конор перенес операцию и обратился к своим поклонникам в соцсетях.

Видео, как Макгрегор сломал ногу в бою с Порье

Ранее сообщалось, что Макгрегор сделал громкое заявление после ужасного перелома ноги в бою с Порье. Американец уже также прокомментировал необычную победу, отметив, что он избил Конора.

Отметим, что это была третья встреча Макгрегора и Порье в октагоне. Первый бой между Конором и Дастином состоялся 27 сентября 2014 года. Тогда ирландцу хватило менее двух минут, чтобы нокаутировать американца. В январе 2021 года бойцы сошлись во второй раз - Порье взял реванш, победив нокаутом во втором раунде.

  • На счету 32-летнего Конора 28 боев в смешанных единоборствах (22 победы, 6 поражений).
  • 32-летний Порье в ММА одержал 28 побед, потерпел шесть поражений, а еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.