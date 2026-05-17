- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 1 мин
Макгрегор возвращается: звезда UFC узнал дату следующего боя и имя соперника
Конор Макгрегор проведет первый поединок после пятилетней паузы.
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, которого признали виновным в изнасиловании, возвращается в октагон.
37-летний ирландский боец смешанных единоборств (ММА) проведет поединок против 34-летнего американца Макса Холлоуэя.
Бой между Макгрегором и Холлоуэем состоится 11 июля на турнире UFC 329, который примет T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Ранее Макгрегор и Холлоуэй встречались друг с другом в августе 2013-го, тогда победу одержал ирландец. Во время поединка он порвал переднюю крестообразную связку, из-за чего был вынужден пропустить почти год.
В последний раз Конор выходил в октагон 11 июля 2021 года, когда в первом раунде получил перелом ноги и нокаутом проиграл американцу Дастину Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.
В общей сложности на счету Макгрегора 22 победы и 6 поражений в MMA. Также ирландец провел один бой по правилам бокса, в 2017 году проиграв нокаутом легендарному Флойду Мейвезеру.
Холлоуэй имеет 27 побед и 9 поражений в ММА. Он последний раз выходил в октагон в марте этого года, уступив в реванше Чарльзу Оливейри.
Ранее сообщалось, что украинский боец Ярослав Амосов одержал вторую победу в UFC.