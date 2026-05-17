Макгрегор возвращается: звезда UFC узнал дату следующего боя и имя соперника

Конор Макгрегор проведет первый поединок после пятилетней паузы.

Конор Макгрегор / © Associated Press

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, которого признали виновным в изнасиловании, возвращается в октагон.

37-летний ирландский боец смешанных единоборств (ММА) проведет поединок против 34-летнего американца Макса Холлоуэя.

Бой между Макгрегором и Холлоуэем состоится 11 июля на турнире UFC 329, который примет T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Ранее Макгрегор и Холлоуэй встречались друг с другом в августе 2013-го, тогда победу одержал ирландец. Во время поединка он порвал переднюю крестообразную связку, из-за чего был вынужден пропустить почти год.

В последний раз Конор выходил в октагон 11 июля 2021 года, когда в первом раунде получил перелом ноги и нокаутом проиграл американцу Дастину Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

В общей сложности на счету Макгрегора 22 победы и 6 поражений в MMA. Также ирландец провел один бой по правилам бокса, в 2017 году проиграв нокаутом легендарному Флойду Мейвезеру.

Холлоуэй имеет 27 побед и 9 поражений в ММА. Он последний раз выходил в октагон в марте этого года, уступив в реванше Чарльзу Оливейри.

Ранее сообщалось, что украинский боец Ярослав Амосов одержал вторую победу в UFC.

