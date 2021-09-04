Макгрегор жестко затроллил Хабиба: российского экс-чемпиона UFC высмеяла даже сексуальная ринг-герл

Противостояние двух легенд MMA продолжается.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор жестко затроллил россиянина Хабиба Нурмагомедова за его слова о том, что ринг-герлз являются самыми ненужными людьми в мире MMA.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях опубликовал в Twitter фото, на котором высмеял, как его экс-соперник закрывает глаза, чтобы не смотреть на Бритни Палмер и Арианни Селесте - девушек, которые считаются одними из самых обворожительных из тех, кто в перерывах боев демонстрируют таблички с номерами раундов.

Позже на твит Макгрегора отреагировала первая из ринг-герлз. Бритни написала: "Ха-ха-ха. Как жаль. Нет, не жаль".

Hahahah sorry not sorry! https://t.co/9m3ND2alJg — Brittney Palmer (@BrittneyPalmer) August 31, 2021

Ранее Палмер признали лучшей ринг-герл в мире MMA. И нужно признать, есть за что:

instagram.com/brittneypalmer

Брітні Палмер / instagram.com/brittneypalmer

Брітні Палмер / instagram.com/brittneypalmer

Брітні Палмер / instagram.com/brittneypalmer

Брітні Палмер / instagram.com/brittneypalmer

Брітні Палмер / instagram.com/brittneypalmer

Брітні Палмер / instagram.com/brittneypalmer

Брітні Палмер / instagram.com/brittneypalmer

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