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Макгрегор жестко затроллил Хабиба: российского экс-чемпиона UFC высмеяла даже сексуальная ринг-герл

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Макгрегор жестко затроллил Хабиба: российского экс-чемпиона UFC высмеяла даже сексуальная ринг-герл

Брітні Палмер / instagram.com/brittneypalmer

Противостояние двух легенд MMA продолжается.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор жестко затроллил россиянина Хабиба Нурмагомедова за его слова о том, что ринг-герлз являются самыми ненужными людьми в мире MMA.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях опубликовал в Twitter фото, на котором высмеял, как его экс-соперник закрывает глаза, чтобы не смотреть на Бритни Палмер и Арианни Селесте - девушек, которые считаются одними из самых обворожительных из тех, кто в перерывах боев демонстрируют таблички с номерами раундов.

Позже на твит Макгрегора отреагировала первая из ринг-герлз. Бритни написала: "Ха-ха-ха. Как жаль. Нет, не жаль".

Ранее Палмер признали лучшей ринг-герл в мире MMA. И нужно признать, есть за что:

instagram.com/brittneypalmer / ©
instagram.com/brittneypalmer
Брітні Палмер / instagram.com/brittneypalmer / ©
Брітні Палмер / instagram.com/brittneypalmer
Брітні Палмер / instagram.com/brittneypalmer / ©
Брітні Палмер / instagram.com/brittneypalmer
Брітні Палмер / instagram.com/brittneypalmer / ©
Брітні Палмер / instagram.com/brittneypalmer
Брітні Палмер / instagram.com/brittneypalmer / ©
Брітні Палмер / instagram.com/brittneypalmer
Брітні Палмер / instagram.com/brittneypalmer / ©
Брітні Палмер / instagram.com/brittneypalmer
Брітні Палмер / instagram.com/brittneypalmer / ©
Брітні Палмер / instagram.com/brittneypalmer
Брітні Палмер / instagram.com/brittneypalmer / ©
Брітні Палмер / instagram.com/brittneypalmer
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