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"Маккаби" победил в ярком матче с 5 голами, "Карабах" и "Виктория" расписали мировую: результаты матчей плей-офф Лиги чемпионов

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"Маккаби" победил в ярком матче с 5 голами, "Карабах" и "Виктория" расписали мировую: результаты матчей плей-офф Лиги чемпионов

instagram.com/maccabihaifafc/

В среду, 17 августа, состоялись первые поединки плей-офф раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23 между израильским "Маккаби" Хайфа и сербской "Црвеной Звездой", а также азербайджанским "Карабахом" и чешской "Викторией".

"Црвена Звезда" на выезде уступила "Маккаби" Хайфу в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 3:2.

Счет матча открыл на 18-й минуте Францди Пьерро, но гости менее чем за десять минут сравняли счет – отметился Александар Пешич. За несколько минут до начала первого тайма Гелор Канга удвоил преимущество сербов, но не надолго.

На 51-й минуте Пьерро отличился дублем, а Тьяронн Шери вырвал победу Маккаби.

Отметим, что в составе "Маккаби" играл австралиец украинского происхождения Никита Рукавица, а за гостей — бывший защитник киевского "Динамо" Александр Драгович.

В другом матче вечера "Карабах" и чешская "Виктория" расписали безголевую ничью – 0:0.

Азербайджанский клуб создал больше моментов, однако забить так и не смог. Теперь участник группового этапа Лиги чемпионов определится по результату второй встречи.

Напомним, что "Динамо" уступило "Бенфике" в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов (0:2)

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