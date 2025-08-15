Маккаби Тель-Авив – Динамо: букмекеры сделали прогноз на матч квалификации Лиги Европы

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

В четверг, 21 августа, киевское "Динамо" сыграет с израильским "Маккаби" Тель-Авив в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2025/26.

Поединок состоится на "ТСЦ Арене" в сербском городе Бачка-Топола. Время начала встречи станет известно позже.

"Динамо" стартовало в еврокубках со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). В третьем этапе отбора ЛЧ подопечные Александра Шовковского проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2).

"Маккаби" Тель-Авив начал еврокампанию со второго квалифай-раунда Лиги чемпионов, где вылетел от "Пафоса" (1:1, 0:1). На третьем этапе отбора Лиги Европы израильский клуб победил "Хамрун Спартанс" (2:1. 3:1).

Прогноз букмекеров на матч Маккаби Тель-Авив – Динамо

В первом матче между "Маккаби" и "Динамо" букмекеры не смогли определить фаворита. На победу обоих клубов принимаются ставки с коэффициентом 2,57. Ничья – 3,50.

А вот в двухматчевой дуэли аналитики склоняются к триумфу чемпиона Украины, который оценивается коэффициентом 1,57. Итоговый успех израильской команды – 2,30.

Ответный матч между "Динамо" и "Маккаби" состоится в четверг, 28 августа, в польском Люблине.

Победитель противостояния выйдет в основную стадию Лиги Европы, а проигравший выступит в основном этапе Лиги конференций.