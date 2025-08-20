Маккаби Тель-Авив – Динамо: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

В четверг, 21 августа, киевское "Динамо" сыграет с израильским "Маккаби" Тель-Авив в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2025/26.

Поединок состоится на "ТСЦ Арене" в сербском городе Бачка-Топола. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

"Динамо" стартовало в еврокубках со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). В третьем этапе отбора ЛЧ подопечные Александра Шовковского проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2).

"Маккаби" Тель-Авив начал еврокампанию со второго квалифай-раунда Лиги чемпионов, где вылетел от "Пафоса" (1:1, 0:1). В третьем этапе отбора Лиги Европы израильский клуб победил "Хамрун Спартанс" (2:1. 3:1).

Ответный матч между "Динамо" и "Маккаби" состоится в четверг, 28 августа, в польском Люблине на "Арене Люблин". Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

Победитель противостояния выйдет в основную стадию Лиги Европы, а проигравший выступит в основном этапе Лиги конференций.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Маккаби" Тель-Авив – "Динамо".