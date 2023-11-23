Маккаби Тель-Авив – Заря: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

Луганский клуб постарается взять реванш за поражение в первом поединке с израильтянами.

В субботу, 25 ноября, луганская "Заря" сыграет с "Маккаби" Тель-Авив в перенесенном матче 3-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24.

Этот поединок должен был состояться еще 26 октября в Тель-Авиве, однако из-за нападения террористической организации ХАМАС на Израиль и операции сил обороны страны в Секторе Газа его перенесли.

В связи с боевыми действиями матч пройдет не на территории Израиля. Команды сыграют в сербском городе Бачка-Топола на стадионе ТСЦ Арена. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени.

Добавим, что в 4-м туре группового этапа Лиги конференций "Заря" в номинально домашнем матче в польском Люблине проиграла "Маккаби" Тель-Авив со счетом 1:3.

Где смотреть матч Маккаби Тель-Авив – Заря

На территории Украины поединок между "Маккаби" Тель-Авив и "Зарей" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Маккаби" Тель-Авив – "Заря".

Прогнозы букмекеров на матч Маккаби Тель-Авив – Заря

Букмекеры в предстоящем поединке выше оценивают шансы израильского клуба. На победу "Маккаби" Тель-Авив можно поставить с коэффициентом 1,68. Ничья – 4,10. Выигрыш бронзового призера чемпионата Украины – 5,20.

После трех сыгранных матчей "Заря" с 4 очками занимает третье место в группе В. "Маккаби" Тель-Авив (6 баллов) идет на второй позиции. Лидирует бельгийский "Гент" (10 пунктов). Замыкает квартет исландский "Брейдаблик" (0).

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

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