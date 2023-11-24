Маккаби Тель-Авив – Заря: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Текстовый репортаж четвертого поединка луганцев на групповой стадии третьего по престижности еврокубка.

В субботу, 25 ноября, луганская "Заря" сыграет с "Маккаби" Тель-Авив в перенесенном матче 3-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24.

Поединок состоится в сербском городе Бачка-Топола на стадионе ТСЦ Арена. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени.

Отметим, что этот матч должен был состояться еще 26 октября в Тель-Авиве, однако из-за нападения террористической организации ХАМАС и боевых действий в Секторе Газа его перенесли с территории Израиля на более позднюю дату.

Добавим, что в 4-м туре группового этапа Лиги конференций "Заря" в номинально домашнем матче в польском Люблине проиграла "Маккаби" Тель-Авив со счетом 1:3.

После трех сыгранных матчей "Заря" с 4 очками занимает третье место в группе В. "Маккаби" Тель-Авив (6 баллов) идет на второй позиции. Лидирует бельгийский "Гент" (10 пунктов). Замыкает квартет исландский "Брейдаблик" (0).

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Маккаби" Тель-Авив – "Заря".