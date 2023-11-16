"Маккаби" Тель-Авив – "Заря": стало известно, где состоится перенесенный матч Лиги конференций

Европейский футбольный союз (УЕФА) утвердил место проведения перенесенного матча 3-го тура группового этапа Лиги конференций между "Маккаби" Тель-Авив и луганской "Зарей".

Как сообщает официальный сайт УЕФА, матч состоится 25 ноября в сербском городе Бачка-Топола на стадионе ТСЦ Арена. Время начала встречи будет определено позже.

Поединок между "Маккаби" и "Зарей" должен был состояться 26 октября в Тель-Авиве, однако игру перенесли из-за нападения террористической организации ХАМАС на Израиль и операции сил обороны страны в Секторе Газы.

Добавим, что в 4-м туре группового этапа Лиги конференций "Заря" в номинально домашнем матче в польском Люблине проиграла "Маккаби" Тель-Авив со счетом 1:3. После этого поражения Валерий Кривенцов подал в отставку с поста главного тренера луганского клуба.

После трех сыгранных матчей "Заря" с 4 очками занимает третье место в группе В. "Маккаби" Тель-Авив (6 баллов) идет на второй позиции. Лидирует бельгийский "Гент" (10 пунктов). Замыкает квартет исландский "Брейдаблик" (0).

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

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