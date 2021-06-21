"Максимальная семейная поддержка": как избранницы игроков сборной Украины болеют за команду в матче с Австрией

Решающий поединок для "сине-желтых" на турнире уже начался.

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола опубликовала фото с трибун стадиона "Национальный" в Бухаресте с избранницами игроков сборной, которые в эти минуты играют против команды Австрии на Евро-2020.

Вторые половинки наших футболистов собрались вместе в сине-желтых футболках, чтобы поддержать своих возлюбленных в важном матче.

instagram.com/uafukraine

По ходу игры они оказывали сборной неимоверную поддержку вместе с другими украинскими фанатами на трибунах стадиона "Национальный".

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

ТСН Проспорт ведет онлайн-трансляцию матча Украина - Австрия.

Сборная Украины начала финальный турнир Евро-2020 поражением от Нидерландов (2:3), после чего обыграла Северную Македонию (2:1).

(2:3), после чего (2:1). Перед заключительным туром "сине-желтые" с 3 очками занимают второе место в группе С, опережая Австрию по дополнительным показателям. Даже ничья в последнем матче гарантированно выведет подопечных Шевченко в плей-офф.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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