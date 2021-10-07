Максимальное унижение: сборная Украины уничтожила Россию в Европейской лиге регби со счетом 96:18

Вторую половину дуэли "сине-желтые" вообще выиграли "под ноль".

Сборная Украины добыласверхуверенную победу в отборе к Чемпионату Европы по регбилиг (регби-13).

"Сине-желтые" в Белграде деклассировали сборную России со счетом 96:18. Интересно, что во второй половине матча был зафиксирован счет 60:0.

Отметим, что для сборной России это поражение стало вторым на турнире, ранее они уступили команде Сербии со счетом 10:66. В решающем поединке за право повыситься в классе поспорят команды Украины и Сербии. Встреча состоится 9 октября.

FT: Ukraine 9️⃣6️⃣➖1️⃣8️⃣ Russia

Finale this weekend Serbia Ukraine winner takes all! pic.twitter.com/4PDBoqDeOd — European Rugby League (@EuroRugbyLeague) October 6, 2021

"У нас был внутренний чемпионат, и это действительно помогло нам в подготовке. Одной из целей нашей стратегии является построение международного опыта на основе этого, поэтому этот результат для нас очень важен. Мы с нетерпением ждем встречи с Сербией для определения чемпиона", — сказал президент УФРЛ Артур Мартыросян.

Добавим, что регбилиг, в отличие от регби-юнион (регби-15) — более скоростная и динамичная игра.

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