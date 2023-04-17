Максимальный результат: Романчук завоевал для Украины еще одну лицензию на Олимпиаду-2024

Всего "сине-желтые" уже выбороли пять олимпийских лицензий на Игры в Париже в плавании.

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал свою уже третью лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже.

На соревнованиях Stockholm Open в столице Швеции 26-летний украинец выполнил олимпийский норматив в заплыве на 800 метров вольным стилем.

Для получения олимпийской лицензии нужно было преодолеть дистанцию за 7:51,65 мин. Романчук справился с этой задачей за 7:47,12 мин, превзойдя необходимый результат на 4,53 секунды.

Отметим, что в финальном заплыве Михаил занял второе место. Его опередил ирландец Даниэль Виффен, который со временем 7:44,45 мин тоже квалифицировался на ОИ-2024.

Ранее Романчук завоевал лицензии на Олимпиаду-2024 на дистанциях 400 и 1500 м вольным стилем.

На Олимпийских играх-2020 в Токио Михаил выиграл "бронзу" 800-метровке вольным стилем и "серебро" на дистанции 1500 метров. А вот на дистанции 400 метров он впервые выступит на Олимпиаде.

Добавим, что всего сборная Украины завоевала пять лицензий на ОИ-2024 в плавании по результатам соревнования Stockholm Open.

Кроме трех лицензий Романчука, 17-летний Александр Желтяков выполнил норматив на дистанции 200 метров на спине, а 20-летний Владислав Бухов отобрался на Игры в Париже на дистанции 50 метров вольным стилем.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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