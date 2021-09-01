Малайзийские фанаты атаковали Украину после упущенного "золота" на Паралимпиаде: руководство "сине-желтых" дало ответ

В столице Японии было "жарко" в легкой атлетике.

Настоящий скандал разгорелся на Паралимпийских играх-2020 в Токио после завершения соревнований в толкании ядра у мужчин. Лучший результат в дисциплине показал Мухаммад Зияд Золкефли из Малайзии, однако позже он был дисквалифицирован.

Украинская и греческая стороны подали протест на выступление атлета, так как тот нарушил правила соревнований - явился в комнату ожиданий перед стартом с опозданием. В итоге, "золото" и "серебро" достались представителям "сине-желтых" Максиму Ковалю и Александру Яровому.

Это решение вызвало бурю критики со стороны малайзийских фанатов, которые атаковали гневными комментариями соцсети. Сообщение "Позор Украине!" в Twitter стало одним из самых популярных в азиатской стране.

В ситуацию даже пришлось вмешиваться Национальному паралимпийскому комитету Украины. Пресс-служба организации опубликовала заявление, в котором сообщила, что "сине-желтые" действовали в соответствиями с регламентом и не нарушили никаких правил, и попросила организаторов обратить внимание на инцидент.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийца в 15 видах спорта.

В активе "сине-желтых" на Паралимпиаде-2020 75 медалей: 17 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых.

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