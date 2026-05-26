Мальдера довызвал еще одного дебютанта в сборную Украины

Георгий Ермаков / © ФК Александрия

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера довызвал вратаря израильского клуба "Маккаби" Хайфа Георгия Ермакова в национальную команду на товарищеские матчи с Польшей и Данией.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Для 24-летнего голкипера это дебютный вызов в сборную Украины. Ранее он играл за "Александрию", с которой в сезоне-2024/25 завоевал серебряные медали УПЛ. Георгий провел три матча за молодежную команду U-21.

Ермаков — третий дебютант, которого Мальдера вызвал в сборную Украины. Ранее первые в карьере вызовы в национальную команду получили защитник Александр Романчук ("Университатя Крайова", Румыния) и вингер Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада).

Таким образом, в заявке сборной Украины на предстоящие матчи уже пять вратарей: также вызваны Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк) и Руслан Нещерет ("Динамо" Киев).

Ранее сообщалось, что травмированного полузащитника английского "Брентфорда" Егора Ярмолюка в сборной Украины заменит хавбек киевского "Динамо" Владимир Бражко.

31 мая сборная Украины во Вроцлаве сыграет товарищеский поединок против Польши, а 7 июня в Оденсе проведет спарринг с Данией. Это будут первые матчи Мальдеры во главе "сине-желтых".

Напомним, 18 мая Мальдера официально стал новым главным тренером сборной Украины, заменив на этом посту Сергея Реброва.

Контракт 55-летнего итальянского специалиста со сборной Украины рассчитан на два года с возможностью продления.

Мальдера стал первым иностранным главным тренером в истории сборной Украины.

Работа со сборной Украины станет для Мальдеры первой в карьере в роли главного тренера. С 2016 по 2021 год он был помощником Андрея Шевченко в национальной команде, а затем работал ассистентом экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби в английском "Брайтоне" и французском "Марселе".

Напомним, сборная Украины не смогла выйти на чемпионат мира-2026, который с 11 июня по 19 июля состоится в США, Мексике и Канаде. В полуфинале плей-офф европейского отбора "сине-желтые" проиграли Швеции (1:3).

