Мальдера назвал причину поражения Украины от Северной Ирландии в Лиге наций

Андреа Мальдера / © УАФ

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Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал поражение от Северной Ирландии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

Поединок на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте завершился поражением подопечных Мальдеры со счетом 0:1.

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Это поражение стало для украинской сборной третьим подряд в Лиге наций. Ранее "сине-желтые" в номинально домашних матчах в словацкой Трнаве разгромно проиграли Северной Ирландии (0:3) и уступили Венгрии (1:2).

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Ответы итальянского наставника сборной Украины на вопросы журналистов после матча приводит sport.ua.

— Ваши эмоции после матча. Почему, по вашему мнению, снова проиграли Северной Ирландии?

— Мы очень разочарованы и рассержены. Даже этот матч был довольно ровным, сбалансированным, буквально один эпизод решил его исход. Я считаю, что были моменты, когда лучше играли мы, в другие моменты лучше играл соперник. Конечно, матч был довольно сбалансированным и уравновешенным, у нас был момент Сикана в конце второго тайма, но, к сожалению, мы его не использовали.

— Почему решили играть по новой схеме? Что не удалось?

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— Это не была тактическая проблема. В фазе как владения мячом, так и без мяча, мы не рисковали слишком много. Кроме, конечно, стандартов, потому что они создавали опасные ситуации. И, может быть, нам не хватило последнего паса, правильного выбора в последней трети поля.

— За матч у нас два удара в створ. Как планировали забивать гол и почему не вышло?

— Наша основная идея — обойти их блок в защите. Идеей не было наносить много ударов. Может быть, не задерживались в центре поля. У нас было два удара: в первом тайме был момент Кащука, и последний удар Сикана. Казалось, мы можем забить, это были важные удары для нас. Конечно, мы могли сыграть лучшее, но Северная Ирландия садится в низкий блок, трудно создать много моментов.

— Как оцените дебют Кащука?

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— Он сыграл хороший матч, в дебютном матче это непросто. С моей точки зрения, то, что я его просил, он выполнил.

— Забарный сказал, что мы проиграли борьбу, и игроки должны больше требовать от себя. Согласны?

— Он прав. Знаем, что все команды, играющие в Великобритании, умеют бороться, и в этом мы им проигрывали. С тактической точки зрения ошибок много не было, возможно, в дуэлях мы могли сыграть лучше.

— У нас один матч до Дивизиона С. Что-то пошло не по плану?

— К сожалению, мы проиграли три матча. Сейчас мы не говорим о том, чтобы спастись. Мы хотим сыграть на максимум, рисковать и выиграть последний матч для наших людей.

— Что сказали в раздевалке?

– Я сказал, что надо быть очень злыми. Надо быть злыми, но не падать духом и не думать о негативе. Надо отдавать себе отчет в ситуации. Это, конечно, ненормально, и всем нужно требовать от себя больше, чтобы это не было чем-то нормальным.

Перед последним туром сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций и уже точно не сможет финишировать в топ-2, а потому потеряла шансы завоевать повышение в элитный дивизион Лиги наций.

Лидером квартета является Северная Ирландия (11 пунктов). Венгрия (10 баллов) находится на второй позиции. Грузия (2 очка) идет последней.

В заключительном туре сборная Украины в словацком городе Кошице проведет номинально домашний матч с Грузией, а Северная Ирландия на выезде сразится с Венгрией. Оба матча запланированы на 17 ноября.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Напомним, что предыдущий розыгрыш Лиги наций сборная Украины также провела в дивизионе B, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).

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