Мальдера назвал свой тренерский штаб в сборной Украины

Андреа Мальдера и Андрей Шевченко / © УАФ

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера назвал свой штаб в национальной команде.

Об этом он рассказал на пресс-конференции после своего назначения на пост наставника "сине-желтых".

В тренерский штаб Мальдеры войдут экс-игроки сборной Украины Тарас Степаненко и Владимир Езерский, а также итальянец Паскуале Каталано.

"Со мной рядом будет еще один человек, итальянец Паскуале Каталано, мой друг, с которым мы разделяем идеи касательно футбола и которому я очень доверяю.

В этот раз хотелось бы окружить себя украинцами. В тренерском штабе будет Тарас Степаненко — человек, которого я тренировал и который имеет чрезвычайные ценности, очень привязан к украинскому футболу. И мне бы очень хотелось, чтобы он мог передать эти ценности игрокам.

Много слышал о Езерском, что это человек больших ценностей. И мы будем делать все должное для результата", — сказал Мальдера.

Напомним, 18 мая Мальдера официально стал новым главным тренером сборной Украины, заменив на посту Сергея Реброва.

Контракт 55-летнего итальянского специалиста со сборной Украины рассчитан на два года с возможностью продления.

Мальдера стал первым иностранным главным тренером в истории сборной Украины.

Работа со сборной Украины станет для Мальдеры первой в карьере в качестве главного тренера. С 2016 по 2021 год он был помощником Андрея Шевченко в национальной команде.

После ухода Шевченко из сборной Украины итальянец тоже покинул свой пост. Далее он работал ассистентом экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби в английском "Брайтоне" и французском "Марселе".

Ранее стали известны соперники сборной Украины в первых матчах под руководством Мальдеры. 31 мая "сине-желтые" во Вроцлаве сыграют товарищеский поединок против Польши, а затем 7 июня в Оденсе проведут спарринг с Данией.

