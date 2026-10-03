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Мальдера объяснил разгромное поражение сборной Украины от Северной Ирландии в Лиге наций
Наставник "сине-желтых" высказался о фиаско в игре с североирландцами.
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал разгромное поражение (0:3) от Северной Ирландии в матче третьего тура группового этапа Лиги наций-2026/27.
"Я не думаю, что масштабная ротация стала причиной поражения, было важно правильно управлять имеющимися ресурсами, футболистами. Мы неплохо играли, когда владели мячом.
К сожалению, в некоторых эпизодах нам следует быть внимательными, простые ситуации и ошибки обусловили такой результат. Я поменял местами Забарного и Бондаря, потому что у Ильи есть больше атакующих навыков.
Сегодня мы играли с двумя неноминальными крайними защитниками, но эти футболисты пошли мне навстречу. У меня был Крупский, мне нужно было выбирать.
Я хотел выпустить Варфоломеева на второй тайм, но из-за травм Судакова пришлось делать другие замены. Мы поняли, что отдельные эпизоды очень важны и могут полностью изменить ход матча", — отметил Мальдера на пресс-конференции после матча.
В другом поединке 3-го тура этого квартета Венгрия дома обыграла Грузию (1:0).
После трех туров сборная Украины (4 очка) занимает второе место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Северная Ирландия (7 баллов) стала единоличным лидером квартета. Венгрия (4 пункта) находится на третьей позиции. Грузия (1 балл) идет последней.
В следующем туре Украина в словацкой Трнаве проведет номинально домашний матч против Венгрии, а Северная Ирландия примет Грузию. Оба поединка запланированы на 5 октября.
Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:
первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);
второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;
третье место — сохранит прописку в Лиге В;
четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.
Ранее сообщалось, что Франция сыграла вничью с Италией и сохранила лидерство в группе Лиги наций.