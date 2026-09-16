Мальдера объявил состав сборной Украины на матчи Лиги наций

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Реклама

Главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера объявил состав национальной команды на предстоящие матчи Лиги наций-2026/27.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Реклама

В основной список вошли 30 футболистов, еще 10 игроков находятся в резервном списке.

Реклама

Состав сборной Украины на матчи Лиги наций

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Георгий Ермаков ("Харьков").

Защитники: Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен", Франция), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба — "Шахтер" Донецк), Эдуард Сарапий, Богдан Михайличенко (оба — "Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Тарас Михавко ("Динамо" Киев), Илья Крупский ("Харьков"), Александр Драмбаев (ЛНЗ Черкассы).

Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба — "Шахтер" Донецк), Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко (все — "Динамо" Киев), Александр Андриевский, Александр Назаренко (оба — "Полесье" Житомир), Иван Варфоломеев ("Линкольн", Англия), Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Максим Хлань ("Гурняк" Забже, Польша), Александр Зубков (АЕК Афины, Греция), Виктор Цыганков ("Аякс" Амстердам, Нидерланды).

Нападающие: Даниил Сикан ("Андерлехт" Брюссель, Бельгия), Артем Степанов ("Утрехт", Нидерланды), Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Пирей, Греция), Артем Довбик ("Болонья", Италия).

Реклама

Резервный список

Александр Романчук ("Университатя" Крайова, Румыния), Александр Пихаленок ("Динамо" Киев), Роман Вантух ("Карпаты" Львов), Дмитрий Крыськив, Александр Караваев (оба — "Шахтер" Донецк), Артем Бондаренко ("Аль-Ахли" Джидда, Саудовская Аравия), Владислав Велетень, Игорь Краснопир (оба — "Полесье" Житомир), Артем Шабанов ("Харьков"), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада).

Новый сезон Лиги наций сборная Украины проведет в Дивизионе B, где ее соперниками в группе 2 станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Подопечные Мальдеры проведут по два поединка против каждого из соперников — дома и на выезде.

С 25 сентября по 5 октября "сине-желтые" сыграют сразу четыре матча Лиги наций: два — против Венгрии (25 сентября и 5 октября), по одному — против Грузии (28 сентября) и Северной Ирландии (2 октября).

Это будут первые официальные поединки украинской сборной под руководством Мальдеры — итальянский специалист в мае 2026 года заменил на посту Сергея Реброва.

Реклама

Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года.

Добавим, что прошлый розыгрыш этого турнира сборная Украины также провела в Лиге В, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).

Ранее стало известно, где сборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций.

Новости партнеров