ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
792
Время на прочтение
2 мин

Мальдера отреагировал на массированный удар россиян по Киеву после матча Грузия — Украина в Лиге наций

Итальянский наставник "сине-желтых" высказался об атаках российских террористов на украинскую столицу.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Андреа Мальдера

Андреа Мальдера / © УАФ

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера после ничьей с Грузией (0:0) в матче второго тура группового этапа Лиги наций-2026/27 эмоционально прокомментировал массированный удар российских террористов по Киеву.

"Прежде чем говорить о матче, я бы хотел обнять Киев, столицу, которая сегодня была бомбардирована страной-террористом — Россией. Мы вместе с людьми, которые остаются в Киеве и Украине", — сказал итальянский наставник "сине-желтых".

Отметим, что в стартовом туре Лиги наций сборная Украины на выезде одолела Венгрию (1:0), а Грузия дома уступила Северной Ирландии (0:1).

Сейчас сборная Украины с 4 очками единолично возглавляет свою группу в Лиге наций. Грузия с одним баллом занимает третье место.

Другой матч 2-го тура этого квартета между Северной Ирландией и Венгрией также состоится 28 сентября, начало — в 21:45 по киевскому времени.

Турнирная таблица группы сборной Украины в Лиге наций-2026/27 / © flashscore.ua

Турнирная таблица группы сборной Украины в Лиге наций-2026/27 / © flashscore.ua

В следующем туре Украина в словацкой Трнаве проведет номинально домашний матч с Северной Ирландией, а Грузия на выезде сыграет с Венгрией. Оба поединка запланированы на 2 октября.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

  • первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

  • второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

  • третье место — сохранит прописку в Лиге В;

  • четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что сборная Грузии сменила главного тренера перед матчем с Украиной в Лиге наций.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie