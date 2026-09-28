Мальдера отреагировал на массированный удар россиян по Киеву после матча Грузия — Украина в Лиге наций

Андреа Мальдера / © УАФ

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Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера после ничьей с Грузией (0:0) в матче второго тура группового этапа Лиги наций-2026/27 эмоционально прокомментировал массированный удар российских террористов по Киеву.

"Прежде чем говорить о матче, я бы хотел обнять Киев, столицу, которая сегодня была бомбардирована страной-террористом — Россией. Мы вместе с людьми, которые остаются в Киеве и Украине", — сказал итальянский наставник "сине-желтых".

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Отметим, что в стартовом туре Лиги наций сборная Украины на выезде одолела Венгрию (1:0), а Грузия дома уступила Северной Ирландии (0:1).

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Сейчас сборная Украины с 4 очками единолично возглавляет свою группу в Лиге наций. Грузия с одним баллом занимает третье место.

Другой матч 2-го тура этого квартета между Северной Ирландией и Венгрией также состоится 28 сентября, начало — в 21:45 по киевскому времени.

Турнирная таблица группы сборной Украины в Лиге наций-2026/27 / © flashscore.ua

В следующем туре Украина в словацкой Трнаве проведет номинально домашний матч с Северной Ирландией, а Грузия на выезде сыграет с Венгрией. Оба поединка запланированы на 2 октября.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

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первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что сборная Грузии сменила главного тренера перед матчем с Украиной в Лиге наций.

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