Мальдера прокомментировал ничью сборной Украины с Грузией в Лиге наций

Андреа Мальдера / © Associated Press

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Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал ничью с Грузией (0:0) в матче второго тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

"Да, конечно, у нас не было много важных моментов. Они очень сильно садились в пять защитников, сузили глубину для нас. Надо было с технической точки зрения чище играть. Были моменты, когда мы приближались к штрафной и, к сожалению, нам иногда не хватало этого последнего паса.

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Мы слишком часто играли вертикально в первом тайме, но повторюсь: матчи все разные. Даже с тактической точки зрения это был сложный матч, так же с эмоциональной. Самое важное — что команда отреагировала и они боролись на поле", — сказал Мальдера на пресс-конференции после игры.

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Отметим, что в стартовом туре Лиги наций сборная Украины на выезде одолела Венгрию (1:0), а Грузия дома уступила Северной Ирландии (0:1).

Сейчас сборная Украины с 4 очками единолично возглавляет свою группу в Лиге наций. Грузия с одним баллом занимает третье место.

Другой матч 2-го тура этого квартета между Северной Ирландией и Венгрией также состоится 28 сентября, начало — в 21:45 по киевскому времени.

Турнирная таблица группы сборной Украины в Лиге наций-2026/27 / © flashscore.ua

В следующем туре Украина в словацкой Трнаве проведет номинально домашний матч с Северной Ирландией, а Грузия на выезде сыграет с Венгрией. Оба поединка запланированы на 2 октября.

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Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что сборная Грузии сменила главного тренера перед матчем с Украиной в Лиге наций.

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