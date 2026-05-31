Мальдера прокомментировал победу над Польшей в дебютном матче во главе сборной Украины

Итальянский коуч поделился эмоциями от своего дебюта у руля "сине-желтых".

Андреа Мальдера / © УАФ

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал победу над Польшей в товарищеском матче.

"Это был мой первый матч во главе сборной Украины, и я вряд ли мог представить себе лучший дебют. В первую очередь хочу поблагодарить футболистов, ведь именно им принадлежит главная заслуга в этой победе.

С самого начала они поверили в наши идеи и поддержали их. Также приятно, что на стадионе было много болельщиков. Надеюсь, мы подарили им положительные эмоции", — рассказал Мальдера на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что сборная Украины во Вроцлаве победила поляков со счетом 2:0. Голы в составе "сине-желтых" забили Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

Этот поединок стал первым для Мальдеры на посту главного тренера сборной Украины.

Следующий товарищеский матч сборная Украины проведет в воскресенье, 7 июня, с Данией. Игра состоится в датском городе Оденсе. Начало – в 19:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду Шевченко по голам за сборную Украины.

