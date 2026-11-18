Андреа Мальдера / © УАФ

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Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера дал пресс-конференцию после победы над Грузией (1:0) в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

Вопросы журналистов и ответы наставника "сине-желтых" приводит официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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В частности, итальянский специалист подвел итоги первого турнира во главе сборной Украины. Команда под его руководством одержала две победы в шести матчах и сохранила место в дивизионе В.

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— Можете ли оценить работу своего тренерского штаба и всей команды в целом по десятибалльной шкале за эту Лигу наций и объяснить, почему именно такая оценка?

— Я не думал об оценке. Могу поставить две оценки. За отдачу и за их увлечение поставлю десятку. Что касается результата, то в целом где-то шесть с половиной.

— Поздравляю с победой, мистер. Можете рассказать о ваших мыслях в преддверии следующего года, когда начнется квалификация на Евро? Удовлетворены ли вы изменениями в игре и результатами того, что увидели уже во время своего первого турнира?

— Спасибо за поздравление. Я использую этот момент, чтобы сказать, что ребятам было очень важно сегодня подарить победу нашим болельщикам.

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Я думаю, что мы сегодня очень многому научились в этом матче. Это был такой матч, который можно было бы охарактеризовать как не совсем красивый. Сегодня было большое давление, поэтому психологический, ментальный аспект был невероятно важным. Для этого проявились наши ценности: быть одной командой, командный дух. Это было важно.

Возвращаясь к вашему вопросу, я считаю, что в этой первой части важно наполнить содержанием, наполнить команду многими важными вещами. Есть также новые игроки. И мне было очень важно с игроками познакомиться, узнать их лучше, потому что в национальной сборной не так просто делать изменения. Есть определенные клубы, которым нужны месяцы, чтобы обрести свою идентичность.

Ребята мне доверились, делали все, что я их просил. И за эти месяцы было очень много положительных вещей, которые произошли даже из наших поражений. Надеемся быть готовыми в марте.

— Мистер Андреа, поздравляю с победой. После двух выездных матчей на старте у Украины было четыре очка. Почему, по вашему мнению, команда наконец выпала из борьбы за первое и второе места?

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— Я думаю, что это была очень равная группа. Мы могли быть первыми и последними. Я считаю, что Грузия, которая закончила на последнем месте в нашей группе, совсем не слабее Венгрии или Украины. И я с самого начала говорил, что эта группа очень равная.

Мы начинаем говорить: если, если, если... Если бы Сикан забил на последней минуте с Северной Ирландией, возможно, мы после победы были бы даже вторыми. Это была очень-очень равная группа. Конечно, после трех поражений я могу вам сказать, что эмоциональное и нервное давление было огромным. Сегодня ребята действительно хорошо сыграли.

Довольно абсурдная ситуация: мы выиграли матч, в котором не слишком много владели мячом. Футбол странный.

В сегодняшнем матче я хотел бы отметить дух. Это то, чего иногда, возможно, нам не хватало. Именно поэтому такие матчи, я сейчас с вами полностью честен, должны нам даже нравиться. Потому что такие вещи тяжело натренировать. Характер, страдание, этот дух. Нет такого упражнения, чтобы это можно было натренировать. И если команда имеет это внутри, это то, что дает нам силу. Эта команда может играть в футбол и может стать хорошей командой в будущем.

— Мистер, групповой этап Лиги наций завершился. Если сравнить команду в начале этого турнира и сейчас, в каких компонентах вы видите наибольший прогресс, а какие проблемы остались нерешенными, что хотите улучшить?

— Я считаю, что мы добились большого прогресса. Мы изменили систему игры, многих игроков также ввели. Сейчас намного более тесная связь между мной и командой.

Я думаю, то, что нам нужно продолжать делать, это добывать положительные результаты. Это, конечно, все часть футбольного пути.

Иногда ты концентрируешься больше на технических качествах и рискуешь потерять что-либо в конечном итоге. Сегодня гораздо важнее был конечный результат. И футбол сегодня был, скажем так, более грязный. И именно поэтому я говорю, что мы многому научились из всех матчей.

— Вы играли в Трнаве и Кошицах. Насколько вы удовлетворены приемом?

— Нас хорошо приняли. Мы очень рады этому, потому что для нас непросто играть вне дома. Но спасибо, спасибо Трнави и Кошицам. Стадион был как маленькая Украина. Спасибо за это.

Турнирная таблица

1. Северная Ирландия — 12 очков (6 матчей), 6:1 (разница голов)

2. Венгрия — 11 очков (6), 6:3

3. Украина — 7 очков (6), 3:6

4. Грузия — 2 очка (6), 0:5

Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала, в какой будет корзине во время жеребьевки отбора Евро-2028.

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