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Мальдера рассказал, рассчитывает ли на Мудрика в ближайших матчах сборной Украины
Андреа Мальдера анонсировал возвращение Михаила Мудрика в национальную команду.
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера ответил на вопрос, рассчитывает ли в ближайших матчах национальной команды на вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика, с которого недавно сняли дисквалификацию за употребление допинга.
Итальянский специалист анонсировал возвращение 25-летнего полузащитника в национальную команду.
В интервью ВЗБОРНОЙ он выразил надежду, что Мудрик будет в составе "сине-желтых" уже на ближайшем тренировочном сборе.
"Рассчитываю ли я на Михаила? Иметь в распоряжении игрока калибра Мудрика или не иметь — выбор очевиден. 100% лучше иметь.
Мы все невероятно рады — руководство УАФ, технический персонал и футболисты, с которыми я уже обсуждал это. Я помню, что он пропустил около двух лет. Я жду Мудрика, но не собираюсь давить. Вернуться после такой паузы непросто.
Это невероятно важный игрок для сборной Украины. Имею большую надежду, что он будет с нами на ближайшем сборе", — сказал Мальдера.
В сезоне Лиги наций-2026/27 сборная Украины выступит в Дивизионе B, где ее соперниками в группе будут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Матчи квартета будут проходить с сентября по ноябрь 2026 года.
Матчи 1-го и 2-го туров "сине-желтые" проведут на выезде: 25 сентября — против Венгрии и 28 сентября — с Грузией. Для Мальдеры это будут первые официальные поединки во главе сборной Украины.
Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:
первое место – поднимется в Лигу А;
второе место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А;
третье место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе Лиги С;
четвертое место – вылетит в Лигу С.
Напомним, что прошлый розыгрыш этого турнира сборная Украины также провела в Лиге В, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).