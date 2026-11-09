Мальдера сделал еще одно изменение в заявке сборной Украины на решающие матчи Лиги наций

Артем Довбик / © Associated Press

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Главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера сделал еще одну смену в составе на заключительные матчи группового этапа Лиги наций-2026/27 против Северной Ирландии и Грузии.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

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Вместо форварда киевского "Динамо" Матвея Пономаренко, который получил травму в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) против донецкого "Шахтера", в национальную команду довызвали нападающего итальянской "Болоньи" Артема Довбика.

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Ранее травмированного вингера афинского АЕКа Александра Зубкова в заявке сборной Украины заменили форвард испанской "Жироны" Владислав Ванат и полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко.

Решающие матчи группового раунда Лиги наций украинцы проведут 14 ноября — на выезде против Северной Ирландии и 17 ноября — номинально дома против Грузии.

После четырех туров сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Лидером квартета является Северная Ирландия (8 пунктов). Венгрия (7 баллов) идет второй. Грузия (2 балла) находится на последней строчке.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

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первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" в меньшинстве сыграл вничью с "Динамо" и вернул себе лидерство в УПЛ.

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