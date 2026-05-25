Мальдера сделал замену в составе сборной Украины на товарищеские матчи с Польшей и Данией

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера сделал замену в составе "сине-желтых" на товарищеские матчи с Польшей и Данией.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Полузащитника английского "Брентфорда" Егора Ярмолюка, который получил травму, в национальной команде заменит хавбек киевского "Динамо" Владимир Бражко — его перевели из резервного списка в основной.

Состав сборной Украины на матчи с Польшей и Данией

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Руслан Нещерет ("Динамо" Киев).

Защитники: Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба — "Шахтер" Донецк), Тарас Михавко ("Динамо" Киев), Эдуард Сарапий ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Александр Романчук ("Университатя" Крайова, Румыния).

Полузащитники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Егор Назарина (все — "Шахтер" Донецк), Александр Назаренко, Алексей Гуцуляк (оба — "Полесье" Житомир), Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко (оба — "Динамо" Киев), Владимир Бражко ("Динамо" Киев), Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Лион", Франция), Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Артем Довбик ("Рома", Италия).

Резервный список

Назар Волошин ("Динамо" Киев), Дмитрий Крыськив ("Шахтер" Донецк), Игорь Краснопир ("Полесье" Житомир), Максим Хлань ("Гурник" Забже, Польша).

31 мая сборная Украины во Вроцлаве сыграет товарищеский поединок против Польши, а 7 июня в Оденсе проведет спарринг с Данией. Это будут первые матчи Мальдеры во главе "сине-желтых".

Напомним, 18 мая Мальдера официально стал новым главным тренером сборной Украины, заменив на этом посту Сергея Реброва.

Контракт 55-летнего итальянского специалиста со сборной Украины рассчитан на два года с возможностью продления.

Мальдера стал первым иностранным главным тренером в истории сборной Украины.

Работа со сборной Украины станет для Мальдеры первой в карьере в роли главного тренера. С 2016 по 2021 год он был помощником Андрея Шевченко в национальной команде, а затем работал ассистентом экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби в английском "Брайтоне" и французском "Марселе".

Напомним, сборная Украины не смогла выйти на чемпионат мира-2026, который с 11 июня по 19 июля состоится в США, Мексике и Канаде. В полуфинале плей-офф европейского отбора "сине-желтые" проиграли Швеции (1:3).

