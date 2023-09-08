"Маленькая трусливая с*чка": Фьюри обвинил Усика в жульничестве в бою с Дюбуа

"Цыганский король" считает, что украинец симулировал в моменте с ударом ниже пояса.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал победу чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика над британцем Даниэлем Дюбуа.

"Цыганский король" заявил, что его соотечественник должен был стать победителем боя и обвинил украинского боксера в симуляции в эпизоде, когда в пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса.

"Я считаю, что Усик проиграл бой. Думаю, что Дюбуа побил его ударом по корпусу, а он повел себя как маленькая трусливая с*чка, о чем я всегда говорил.

Усик вертелся на канвасе, как маленькая сосиска на сковороде. Маленькую сосиску поджарили: "Ой, у меня болит живот".

Слушайте, я вернулся. Я вернулся громко. Да, меня некоторое время не было, но теперь я вернулся. И я нахожусь там, где должен – на вершине", – сказал Фьюри в комментарии Fight Hub TV.

"Усик был маленьким мешком дерьма – он жульничал. Он должен быть этим богобоязненным человеком. Не будь маленьким трусом, будь мужчиной. Это не был удар ниже пояса. Он проиграл, его побил Дюбуа", – приводит слова Фьюри журналист Майкл Бенсон на странице в Twitter.

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Напомним, 27 августа Усик на "Тарчински Арене" в польском Вроцлаве нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

После боя Дюбуа заявил, что у него украли победу. По мнению британского боксера, его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Даниэль выразил уверенность, что нокаутировал украинца и должен был завладеть чемпионскими поясами. Из-за этого в команде Дюбуа требуют аннулировать результат боя с Усиком.

Добавим, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) уже выступила с официальным заявлением касательно скандального удара британца ниже пояса. В организации констатировали, что попадание Дюбуа было нарушением правил, поэтому Усик справедливо защитил свои титулы.

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