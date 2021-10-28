Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Маленькие шаги к большой мечте": дзюдоистка-красавица Билодид умилила архивными детскими фото

"Маленькие шаги к большой мечте": дзюдоистка-красавица Билодид умилила архивными детскими фото

instagram.com/dariabilodid7

21-летняя спортсменка показала, как шла к олимпийской медали.

Украинская призерка Олимпийских игр-2020 в Токио Дарья Билодид поздравила своих поклонников в Instagram с Международным днем дзюдо, который традиционно празднуют 28 октября.

21-летняя дзюдоистка, ранее засветившая шикарную фигуру во время отдыха на Мальдивах, опубликовала в соцсети свои детские фотографии, где она еще маленькой упорно тренируется и участвует в соревнованиях.

На последнем кадре Дарья стоит на пьедестале с олимпийской наградой.

"Маленькие шаги к большой мечте", - добавила Билодид подпись к публикации.

Для просмотра фотографий листайте вправо

  • Дарья выступает в категории до 48 кг. В 2019 году она стала самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо.
  • На Олимпиаде-2020 в Токио Дарья завоевала "бронзу", став первой призеркой от Украины.

Что касается личной жизни дзюдоистки, то в конце 2020 года Билодид разошлась с футболистом киевского "Динамо" Денисом Поповым, с которым встречалась с лета.

Талантливая спортсменка вдохновляет болельщиков не только фантастическими достижениями, но и своей красотой. Дарья частенько делится в Instagram фотографиями и видео с тренировок и отдыха.

© instagram.com/dariabilodid7
instagram.com/dariabilodid7
© instagram.com/dariabilodid7
instagram.com/dariabilodid7
Дарья Билодид / © instagram.com/dariabilodid7
Дарья Билодид / instagram.com/dariabilodid7
Дарья Билодид / © instagram.com/dariabilodid7
Дарья Билодид / instagram.com/dariabilodid7
instagram.com/dariabilodid7 / ©
instagram.com/dariabilodid7
© instagram.com/dariabilodid7
instagram.com/dariabilodid7
instagram.com/dariabilodid7 / ©
instagram.com/dariabilodid7
© instagram.com/dariabilodid7
instagram.com/dariabilodid7
© instagram.com/dariabilodid7/
instagram.com/dariabilodid7/
© instagram.com/dariabilodid7/
instagram.com/dariabilodid7/
© instagram.com/dariabilodid7/
instagram.com/dariabilodid7/
Следующая публикация