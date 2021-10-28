"Маленькие шаги к большой мечте": дзюдоистка-красавица Билодид умилила архивными детскими фото

21-летняя спортсменка показала, как шла к олимпийской медали.

Украинская призерка Олимпийских игр-2020 в Токио Дарья Билодид поздравила своих поклонников в Instagram с Международным днем дзюдо, который традиционно празднуют 28 октября.

21-летняя дзюдоистка, ранее засветившая шикарную фигуру во время отдыха на Мальдивах, опубликовала в соцсети свои детские фотографии, где она еще маленькой упорно тренируется и участвует в соревнованиях.

На последнем кадре Дарья стоит на пьедестале с олимпийской наградой.

"Маленькие шаги к большой мечте", - добавила Билодид подпись к публикации.

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Дарья выступает в категории до 48 кг. В 2019 году она стала самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо.

На Олимпиаде-2020 в Токио Дарья завоевала "бронзу", став первой призеркой от Украины.

Что касается личной жизни дзюдоистки, то в конце 2020 года Билодид разошлась с футболистом киевского "Динамо" Денисом Поповым, с которым встречалась с лета.

Талантливая спортсменка вдохновляет болельщиков не только фантастическими достижениями, но и своей красотой. Дарья частенько делится в Instagram фотографиями и видео с тренировок и отдыха.

instagram.com/dariabilodid7

instagram.com/dariabilodid7

Дарья Билодид / instagram.com/dariabilodid7

Дарья Билодид / instagram.com/dariabilodid7

instagram.com/dariabilodid7

instagram.com/dariabilodid7

instagram.com/dariabilodid7

instagram.com/dariabilodid7

instagram.com/dariabilodid7/

instagram.com/dariabilodid7/

instagram.com/dariabilodid7/

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