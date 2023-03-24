"Маленький трусливый кусок дерьма": Фьюри "наехал" на Усика из-за отмены боя за звание "абсолюта"

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к чемпиону мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александру Усику после отмены боя за звание абсолютного чемпиона мира.

Британец пренебрежительно раскритиковал украинца за то, что их объединительный поединок не состоится. "Цыганский король" заявил, что это Усик побоялся выйти с ним в ринг.

"Усик, ты маленький говнюк, маленький кусок дерьма, болотноглазый с дыркой между зубами, гадкая, малая крыса! Ты мерзкий урод. Всю неделю ты пытался соскочить с поединка, умолял о реванше, словно маленькая девочка. Ты получил свой реванш, а потом даже не захотел биться. Запомни, ты никогда не заслужишь поединка с "Цыганским королем". Говнюк и трус.

Ты маленький 90-килограммовый трус, ты кусок дерьма, маленькая крыса. Вся ваша команда также знает об этом, все юристы имеют полную информацию, ты маленький гадкий су**й сын.

Бейся теперь с Дюбуа в Коппер-Бокси (арена в Лондоне – прим.), маленький кусок дерьма. Всегда знай, что ты и все похожие на тебя никогда не лезьте к "Цыганскому королю", ты маленький трусливый кусок дерьма", – сказал Фьюри на видео в своем Instagram.

‼️ Tyson Fury ripping в Oleksandr Usyk по всему своему борьбе сверлила: "Все, кто знает, что я не знаю, что человек держится на тенге с хитроумным королем.



[️ @Tyson_Fury ] pic.twitter.com/wDtXrRjMfP — Michael Benson (@MichaelBensonn) 23 марта 2023

Напомним, поединок между Усиком и Фьюри должен был состояться 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", однако украинец и британец так и не смогли согласовать условия контракта на бой.

Усик принял ультиматум Фьюри по распределению гонорара за титульный бой по схеме 70% на 30% в пользу британца. Однако позже Фьюри поставил Усику новое условие для проведения титульного боя – отсутствие опции реванша в контракте на поединок.

В итоге украинец и британец так и не пришли к согласию, из-за чего переговоры об объединительном бое были прекращены. Усик уже свернул свой тренировочный лагерь, в котором готовился к бою с Фьюри.

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