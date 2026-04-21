Малиновский близок к переходу в клуб, где играют украинцы — СМИ
Руслан Малиновский может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский близок к переходу в турецкий "Трабзонспор".
Об этом сообщает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, турецкий клуб предложил 32-летнему футболисту контракт на три года, переговоры находятся на завершающей стадии.
Руслан может присоединиться к команде в статусе свободного агента. Его контракт с "Дженоа" рассчитан до конца июня этого года.
Отметим, что в составе "Трабзоспора" уже выступают два украинца: защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.
В этом сезоне Малиновский провел 31 матч на клубном уровне во всех турнирах, отличившись шестью голами и тремя ассистами.
"Трабзонспор" сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Турции. "Дженоа" находится на 13-й позиции в итальянской Серии А.
Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали футболиста-предателя Украины, воевавшего на стороне россиян.