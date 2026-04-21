Малиновский близок к переходу в клуб, где играют украинцы — СМИ

Руслан Малиновский / © facebook.com/genoaCFCofficial

Реклама

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский близок к переходу в турецкий "Трабзонспор".

Об этом сообщает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, турецкий клуб предложил 32-летнему футболисту контракт на три года, переговоры находятся на завершающей стадии.

Реклама

Руслан может присоединиться к команде в статусе свободного агента. Его контракт с "Дженоа" рассчитан до конца июня этого года.

Отметим, что в составе "Трабзоспора" уже выступают два украинца: защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.

В этом сезоне Малиновский провел 31 матч на клубном уровне во всех турнирах, отличившись шестью голами и тремя ассистами.

"Трабзонспор" сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Турции. "Дженоа" находится на 13-й позиции в итальянской Серии А.

Реклама

