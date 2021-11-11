Малиновский и Довбик - в старте: стал известен состав сборной Украины на матч с Болгарией

Малиновский и Довбик - в старте: стал известен состав сборной Украины на матч с Болгарией

Поединок начнется в 19:30.

Стали известны стартовые составы на товарищеский матч Украина - Болгария, который состоится сегодня, 11 ноября, на стадионе "Черноморец" в Одессе.

Александр Петраков с первых минут решил выпустить на поле Руслана Малиновского, который вернулся в национальную команду после конфликта с наставником "сине-желтых", из-за которого не вызывался на октябрьские поединки. Также в стартовом составе оказался герой сборной Украины на Евро-2020 Артем Довбик.

Украина: Бущан, Соболь, Кривцов, Матвиенко, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Тымчик, Зубков, Ярмоленко, Довбик

Запасные: Пятов, Ризнык, Корниенко, Качараба, Караваев, Степаненко, Коваленко, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Сикан, Яремчук

Болгария: Михайлов, Велковски, Димитров, Христов, Йорданов, Неделев, Цонев Б., Цонев Р., Кирилов, Десподов, Илиев А

Запасные: Вуцов, Караджов, Турицов, Петков, Янков, Костадинов, Иванов, Минчев, Чочев, Илиев Д., Цветанов, Илиев И

Товарищеский поединок Украины против Болгарии начнется 11 ноября в 19.30 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Во вторник, 16 ноября, "сине-желтые" проведут судьбоносный матч в отборе к ЧМ-2022. На выезде команда Петракова померяется силами именно с Боснией и Герцеговиной. Именно в этом матче и может решиться, кто займет второе место в группе.

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