Малиновский может покинуть "Аталанту", к украинцу проявляет серьезный интерес новичок АПЛ — СМИ

Так, 29-летний хавбек "бергамасков" хочет в ближайшее время обсудить свое будущее с руководством клуба.

О слухах относительно возможного перехода футболиста сборной Украины в другой клуб сообщил в своем Twitter журналист — Фабрицио Романо.

По информации инсайдера Романо, Малиновский изучает варианты продолжения карьеры в Европе. С агентами футболиста контактируют клубы АПЛ и Серии А. Среди претендентов на украинца – английский "Ноттингем Форест", вернувшийся в АПЛ после 23-летнего перерыва.

Отмечается, что двукратный победитель Кубка европейских чемпионов из Англии готов предложить "Аталанте" за Руслана 15 миллионов евро — вместе с бонусами. "Ноттингем Форест" хочет, чтобы итальянский клуб дал ответ на его предложение по Малиновскому в ближайшие дни. Так что в АПЛ может стать на одного украинца больше, ведь там уже выступают: Виталий Миколенко ("Эвертон"), Егор Ярмолюк ("Брентфорд") и Александр Зинченко ("Арсенал").

В сезоне-2021/22 Малиновский провел 30 матчей за "бергамасков" в Серии А, забил шесть голов и отдал четыре ассиста.

"Аталанта" финишировала на восьмом месте в чемпионате Италии и не пробилась в еврокубки на следующий сезон. "Скудетто" впервые с 2011 года завоевал "Милан";

"Милан"; Действующий контракт украинца с "бергамасками" рассчитан до середины 2023 года.

Добавим, что Малиновский выступает за "Аталанту" с лета 2019 года. Итальянский клуб приобрел украинца у бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро.

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