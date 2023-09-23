Малиновский не спас: "Дженоа" в меньшинстве потерпела поражение в матче Серии А (видео)

"Дженоа" украинца Руслана Малиновского уступила "Лечче" в выездном поединке 5-го тура итальянской Серии А – 1:0 .

Большую часть матча "грифоны" вынуждены были играть в меньшинстве – на 36-й минуте вторую желтую карточку получил Аарон Мартин.

Хозяева воспользовались численным преимуществом в конце встречи. На 83-й минуте точный удар Реми Удена из-за пределов штрафной принес "Лечче" победу.

Малиновский начал матч на скамейке для запасных и вышел на замену только на 89-й минуте. За проведенные на поле 7 минут, включая компенсированное время, украинцу не удалось помочь своей команде спастись от поражения.

Обзор матча

"Дженоа" с 4 очками находится на 14-м месте в Серии А. "Лечче" продолжает идти в этом сезоне без поражений и с 11 баллами поднялся на вторую позицию.

В следующем туре чемпионата Италии команда Малиновского 28 сентября примет "Рому", а "Лечче" 26 сентября на выезде сыграет с "Ювентусом".

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