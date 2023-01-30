Малиновский обнялся с россиянином после матча чемпионата Франции и нарвался на критику фанатов

Украинский полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский оказался в эпицентре скандала из-за своих объятий с российским легионером "Монако" Александром Головиным.

Инцидент произошел после матча 20-го тура чемпионата Франции между "провансальцами" и "монегасками". По Сети разлетелось фото, на котором Руслан обнимается с футболистом страны-агрессора.

Этот снимок вызвал огромную волну возмущения со стороны украинских болельщиков на фоне захватнической войны, которую Россия продолжает вести против Украины. Фанаты жестко раскритиковали Малиновского в соцсетях.

На защиту мужа попыталась стать его жена Роксана, прокомментировав резонансный эпизод у себя в Instagram.

"Во-первых, он не обнимался, а пересекся с ним на поле после игры, игрок "Монако" элементарно поздоровался, Руслан ответил. Ничего такого я не вижу. К тому же позиция игрока нам стала известна. Это его личное дело высказываться публично или нет, нам это безразлично.

А вот ваша реакция нас удивляет. Руслан с первого дня войны прославляет Украину в Европе, один из немногих. Также мы собираем огромные средства на помощь нашему народу. Напрашивается вывод, что вы – предатель.

Настоящие болельщики никогда не будут так говорить. Все, кто будут клеветать, будут оскорблять, будут просто идти в черный список. Я никому не позволю его дискредитировать", – написала Роксана.

Позже сам Малиновский на своей странице в Instagram извинился за объятия со спортсменом государства-террориста и заверил, что полностью поддерживает отстранение россиян от международных соревнований.

"Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока "Монако". Я понимаю, что лучше бы я обошел его стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После матча все игроки жмут друг другу руку, и я чисто машинально это сделал.

Я понимаю, как это важно для вас в этот момент, но те оскорбления и хейт за секундную вину по сравнению с тем, что мы делаем для Украины и украинцев с начала войны, вызывают у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишете мне слова поддержки.

В индивидуальном виде спорта я бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку я полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований", – написал Малиновский.

instagram.com/malinovskyi_18

Поединок "Марсель" – "Монако" завершился вничью 1:1. Малиновский вышел в стартовом составе и провел на поле 86 минут, после чего его заменили.

Руслан перебрался в "Марсель" из итальянской "Аталанты" в начале января этого года. Украинец уже успел провести за новый клуб три матча в чемпионате Франции.

Сейчас "провансальцы" занимают третье место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 43 очка. Впереди идут только ПСЖ (48 баллов) и "Ланс" (45 пунктов).

В следующем матче "Марсель" 1 февраля на выезде сыграет с "Нантом" в чемпионате Франции.

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