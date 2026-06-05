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Малиновский официально нашел себе новый клуб
Руслан Малиновский стал игроком турецкого "Трабзонспора".
Турецкий "Трабзонспор" объявил о подписании украинского полузащитника Руслана Малиновского .
Об этом сообщила пресс-служба "Трабзонспора".
Контракт 33-летнего украинца с новым клубом рассчитан на три сезона.
Малиновский присоединился к "Трабзонспору" в статусе свободного агента.
Этим летом у Руслана закончился контракт с "Дженоа" — за итальянскую команду он выступал с 2023 года. Сначала на правах аренды из французского "Марселя", после чего итальянский клуб выкупил его контракт за 7,7 млн евро.
В сезоне-2025/26 "Трабзонспор" стал бронзовым призером турецкой Суперлиги.
За "Трабзонспор" уже выступает другой украинец — центральный защитник Арсений Батагов.
Ранее сообщалось, что вингер сборной Украины Александр Зубков перешел из "Трабзонспора" в греческий АЕК.