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ТСН в социальных сетях

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Проспорт
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Малиновский официально нашел себе новый клуб

Руслан Малиновский стал игроком турецкого "Трабзонспора".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Руслан Малиновский

Руслан Малиновский / facebook.com/Trabzonspor

Турецкий "Трабзонспор" объявил о подписании украинского полузащитника Руслана Малиновского .

Об этом сообщила пресс-служба "Трабзонспора".

Контракт 33-летнего украинца с новым клубом рассчитан на три сезона.

Малиновский присоединился к "Трабзонспору" в статусе свободного агента.

Этим летом у Руслана закончился контракт с "Дженоа" — за итальянскую команду он выступал с 2023 года. Сначала на правах аренды из французского "Марселя", после чего итальянский клуб выкупил его контракт за 7,7 млн евро.

В сезоне-2025/26 "Трабзонспор" стал бронзовым призером турецкой Суперлиги.

За "Трабзонспор" уже выступает другой украинец — центральный защитник Арсений Батагов.

Ранее сообщалось, что вингер сборной Украины Александр Зубков перешел из "Трабзонспора" в греческий АЕК.

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Дата публикации
Количество просмотров
46
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