Малиновский остался без тренера: легенду "Арсенала" уволили в Италии

Патрик Виейра / © Associated Press

Итальянская "Дженоа", за которую выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, уволила Патрика Виейра с поста главного тренера.

Об этом сообщается на официальном сайте генуэзского клуба.

49-летний французский специалист возглавлял "грифонов" с ноября 2024 года. Прошлый сезон команда завершила на 13-м месте в таблице Серии А.

В этом сезоне "Дженоа" набрала всего три очка (3 ничьих и 6 поражений) в девяти стартовых турах Серии А и сейчас располагается на последней позиции.

В последнем матче под руководством Виейра генуэзцы 29 октября на своем поле уступила "Кремонезе" (0:2) в рамках 9-го тура Серии А.

Свой следующий матч "Дженоа" проведет 3 ноября на выезде против "Сассуоло" в чемпионате Италии.

Добавим, что Малиновский в этом сезоне сыграл за генуэзскую команду семь поединков во всех турнирах, отличившись одним ассистом.

Напомним, Виейра – легенда лондонского "Арсенала" и сборной Франции.

За "канониров" Патрик провел 405 матчей, в которых забил 32 гола и сделал 47 результативных передач. Он трижды выиграл с "пушкарями" АПЛ и Суперкубок Англии, а также четырежды стал обладателем Кубка Англии.

В течение карьеры Виейра также играл за "Кан", "Милан", "Ювентус", "Интер" и "Манчестер Сити". Один раз он выиграл Серию А с "Миланом" и четырежды с "Интером". В составе "нерадзурри" стал обладателем Кубка и дважды Суперкубка Италии. Вместе с "Манчестер Сити" триумфовал в Кубке Англии.

За сборную Франции отыграл 107 матчей и забил 6 голов. В составе "Ле Блэ" выиграл чемпионат мира-1998 и Евро-2000.

Виейра завершил игровую карьеру в 2011 году. В 2013-м начал тренерскую карьеру, возглавив молодежную команду "Манчестер Сити". Затем работал главным тренером с "Нью-Йорк Сити", "Ниццей", "Кристал Пэлас", "Страсбуром" и "Дженоа".