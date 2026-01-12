Малиновский отличился ассистом и побил рекорд Шевченко в Серии А

Руслан Малиновский / facebook.com/genoaCFCofficial

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский отличился ассистом в домашнем матче 20-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26 против "Кальяри".

32-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и уже на 7-й минуте матча помог открыть счет, отдав голевую передачу на Лоренцо Коломбо.

Это 30-й ассист Малиновского в чемпионате Италии. По этому показателю он превзошел Андрея Шевченко (29) и стал рекордсменом по количеству результативных передач в Серии А среди украинцев.

Отметим, что Руслан отличился ассистом во втором матче подряд. В прошлом туре он сделал голевую передачу в поединке против "Милана".

В общей сложности Малиновский уже имеет в своем активе пять результативных действий в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии – 2 гола и 3 ассиста.

Матч "Дженоа" – "Кальяри" продолжается. По состоянию на данный момент "грифоны" ведут в счете 1:0.

Перед началом тура генуэзцы с 16 очками шли на 17-м месте в таблице Серии А.