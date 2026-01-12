- Дата публикации
Малиновский отличился ассистом и побил рекорд Шевченко в Серии А
Руслан стал рекордсменом по числу голевых передач в чемпионате Италии среди украинцев.
Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский отличился ассистом в домашнем матче 20-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26 против "Кальяри".
32-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и уже на 7-й минуте матча помог открыть счет, отдав голевую передачу на Лоренцо Коломбо.
Это 30-й ассист Малиновского в чемпионате Италии. По этому показателю он превзошел Андрея Шевченко (29) и стал рекордсменом по количеству результативных передач в Серии А среди украинцев.
Отметим, что Руслан отличился ассистом во втором матче подряд. В прошлом туре он сделал голевую передачу в поединке против "Милана".
В общей сложности Малиновский уже имеет в своем активе пять результативных действий в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии – 2 гола и 3 ассиста.
Матч "Дженоа" – "Кальяри" продолжается. По состоянию на данный момент "грифоны" ведут в счете 1:0.
Перед началом тура генуэзцы с 16 очками шли на 17-м месте в таблице Серии А.