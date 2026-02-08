Малиновский отличился голом в третьем подряд матче Серии А – видео

Руслан Малиновский / © facebook.com/genoaCFCofficial

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский отличился забитым голом в домашнем матче 24-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26 против "Наполи".

32-летний украинец открыл счет уже на 3-й минуте встречи, реализовав пенальти.

Это уже пятый гол Руслана в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. Также в его активе три ассиста.

Малиновский забил гол в третьем подряд матче Серии А. В предыдущих турах он пушечным ударом со штрафного поразил ворота "Болоньи" и реализовал пенальти в игре против "Лацио".

Малиновского заменили на 74-й минуте, при счете 2:2, а матч завершился поражением "грифонов" со счетом 2:3 .

Причем с 76-й минуты "партенопейцы" играли в меньшинстве после удаления Жуана Жезуса, который получил вторую желтую карточку. На 90+5-й минуте неаполитанцы вдесятером вырвали победу благодаря голу Расмуса Хойлунда.

Обзор матча "Дженоа" – "Наполи"

Сейчас "Дженоа" (23 очка) занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А. "Наполи" (49 баллов) находится на третьей позиции.

В следующем туре чемпионата Италии генуэзцы 15 февраля на выезде сыграют с "Кремонезе", а неаполитанцы в тот же день примут "Рому" украинского форварда Артема Довбика.