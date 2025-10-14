Малиновский оценил победу над Азербайджаном и перспективы Украины в отборе к ЧМ-2026

Руслан Малиновский / © УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал сложную победу над Азербайджаном (2:1) в матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026.

В поединке, который состоялся 13 октября на стадионе "Краковия" в польском Кракове, 32-летний хавбек отдал результативную передачу и забил победный гол.

После завершения игры Малиновский, который получил награду "Лев матча", оценил результат и дальнейшие перспективы украинской сборной в борьбе за выход на мировое первенство.

"Это самый успешный мой приезд в сборную за всю историю (три гола и результативная передача – прим.)? Если такие цифры – наверное, да. Не хочется негде летать, потому что впереди еще две игры, в которых это будет неважно. Нужно набирать минимум два очка.

Очень приятно, что забил мяч, и очень рад за Алексея Гуцуляка. Он очень хорошо работал – это было видно как на тренировках, так и играх. У него очень классные качества: левая нога, и он хорошо играет головой. Сегодня он забил головой и отдал ассист. Поздравляю всех украинцев, всех болельщиков с этой победой.

Что изменилось, пока меня год не было в сборной? Появились некоторые молодые ребята, которые получили первый вызов. Конечно, не хватает некоторых игроков – таких как Яремчук, Зубков, Зинченко, Цыганков – тех, кто был раньше.

Я очень рад видеть всех – Миколенко, Шапаренко, Бущана, Забарного, Матвиенко – с кем мы были в сборной много лет. У нас всегда была отличная атмосфера, и я знаю, что ребята выходят и отдаются на поле на 100%.

Почему игра с Азербайджаном была для сборной Украины сложнее? Конечно, есть давление, ответственность. Возможно, немного спешили в некоторых ситуациях – хотели забить быстрый мяч, второй гол, третий. Возможно, это и сыграло с нами неприятную шутку.

Самое главное – это победа. Видите, Исландия сыграла с Францией вничью – 2:2. Немного моментов создали, но забили Франции два мяча. В футболе решают эпизоды.

Какое сейчас психологическое настроение после двух побед подряд? Я критику не читал, не видел. Но результат... С Азербайджаном сыграли 1:1. Как я и говорил, все решают эпизоды, поэтому нужно проанализировать ошибки и готовиться к финальным матчам. Сейчас мы выиграли две игры и все впереди. Групповой этап – это не одна-две игры, где ты выиграл или проиграл. Это длинный путь, на котором мы должны быть сконцентрированы и играть до конца.

Реально ли одержать две победы в матчах с Францией и Исландией? Знаете, спросите об этом у букмекеров. Я шучу, конечно. В футболе все реально, но сначала нужно готовиться к Франции, а потом будет следующий матч", – сказал Малиновский во флеш-коментарии MEGOGO.

Отметим, что в предыдущих матчах квалификации на ЧМ-2026 сборная Украины проиграла Франции (0:2), сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) и победила Исландию (5:3).

В другом матче 4-го тура группы D сборная Исландии дома сыграла вничью с Францией (2:2).

После четырех туров туров сборная Украины (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Заключительные матчи группового этапа отбора на ЧМ-2026 сборная Украины проведет в ноябре этого года: 13 ноября "сине-желтые" на выезде сыграют с Францией, а 16 ноября примут Исландию.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.