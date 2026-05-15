Малиновский покидает чемпионат Италии — клуб трогательно простился с украинцем

Руслан Малиновский

Итальянская "Дженоа" сообщила, что украинский полузащитник Руслан Малиновский покинет клуб после завершения текущего сезона.

"Спасибо тебе, Руслан, за это невероятное путешествие в красно-синих цветах, которые будто навсегда стали частью твоей кожи. И в радости, и в сложные моменты твой характер, преданность и любовь к футболке останутся неугасимыми и незабываемыми.

Весь клуб "Дженоа" искренне передает тебе теплые слова благодарности и поддержки и готов встретить тебя стоя, громкими овациями — в месте, которое в течение этих лет было и навсегда останется твоим домом. С самого начала — и навсегда" — говорится в заявлении итальянского клуба.

Малиновский присоединился к "Дженоа" в 2023 году на правах аренды из французского "Марселя", после чего итальянский клуб выкупил его контракт за 7,7 млн евро.

Соглашение 33-летнего украинца с "грифонами" истекает в июне этого года, он покинет клуб свободным агентом.

Всего Руслан провел за генуэзскую команду 74 матча, в которых забил 10 мячей. В этом сезоне на его счету 34 поединка за "Дженоа", 6 голов и 3 результативные передачи.

Ранее авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Малиновский близок к переходу в турецкий "Трабзонспор", где уже выступают два украинца: защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.

За два тура до финиша "Дженоа" находится на 14-й позиции в Серии А. "Трабзонспор" стал бронзовым призером турецкой Суперлиги.

Напомним, 9 мая Зубков забил гол и отдал ассист в матче чемпионата Турции против "Бешикташа".

