Малиновский получил нового тренера: легенда "Арсенала" возглавил "Дженоа"

Выдающийся французский футболист Патрик Виейра возглавил итальянский "Дженоа", за который выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

О назначении 48-летнего специалиста "грифоны" объявили на своих официальных страницах в соцсетях.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года,

На посту главного тренера генуэзского клуба именитый француз заменил Альберто Джилардино, которого уволили накануне.

Виейра завершил игровую карьеру в 2011 году. Патрик известен своими выступлениями за лондонский "Арсенал", "Ювентус", "Интер" и "Манчестер Сити".

В 2013-м начал тренерскую карьеру, возглавив молодежную команду "Манчестер Сити". Затем работал главным тренером с "Нью-Йорк Сити", "Ниццей", "Кристал Пэлас" и "Страсбуром".

Сейчас "Дженоа" занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А, имея 10 очков после 12 матчей. Отрыв "грифонов" от зоны вылета составляет всего один зачетный балл.

У руля генуэзцев Виейра дебютирует 24 ноября домашним поединком чемпионата Италии против "Кальяри".

Напомним, Малиновский продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, полученной в сентябре во время матча с "Венецией". 31-летний украинец успешно перенес операцию и приступил к реабилитации.

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