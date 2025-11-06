Малиновский получил нового тренера: легендарный футболист возглавил "Дженоа"

Даниеле Де Росси / facebook.com/genoaCFCofficial

Итальянская "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который забил эффектный гол в последнем матче Серии А, объявила о назначении Даниеле Де Росси на пост главного тренера.

Об этом сообщается на официальном сайте генуэзского клуба.

Детали сотрудничества между "грифонами" и 42-летним коучем не разглашаются.

У руля генуэзцев Де Росси сменил Патрика Виейра, которого уволили из-за провальных результатов команды.

Последним местом работы Де Росси была "Рома", которую он возглавлял с января по сентябрь прошлого года. До этого он также тренировал СПАЛ.

Отметим, что Де Росси – легенда "Ромы". Он защищал цвета "волков" с 2002 по 2019 год, сыграл 616 матчей во всех турнирах за римлян, в которых он забил 63 мяча. Выигрывал вместе с клубом два Кубка Италии (2007, 2008) и один Суперкубок страны (2007).

В мае 2019 года Даниеле перешел в "Бока Хуниорс", с которым выиграл чемпионат Аргентины. В начале января 2020-го Де Росси объявил о завершении игровой карьеры.

За сборную Италии он провел 117 матчей, забив 21 гол. Вместе с национальной командой стал чемпионом мира 2006 года и финалистом Евро-2012.

После победы над "Сассуоло" (2:1) в 10-м туре Серии А команда Малиновского с 6 очками занимает 18-ю строчку, оставаясь в зоне вылета.

В следующем туре "Дженоа" 9 ноября примет "Фиорентину".