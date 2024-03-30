Малиновский получил травму: "Дженоа" сыграла вничью против одного из аутсайдеров Серии А (видео)

Украинец вышел на замену в перерыве, но не доиграл поединок до конца.

"Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сыграла вничью с "Фрозиноне" в домашнем матче 30-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе завершился со счетом 1:1 .

В первом тайме команды обменялись голами. На 30-й минуте "грифонов" вывел вперед Альберт Гудмундссон, реализовав пенальти.

К слову, именно он ударом из-за пределов штрафной забил за сборную Исландии в финальном матче плей-офф отбора на Евро-2024 против Украины, который завершился волевой победой команды Сергея Реброва (2:1).

Гости ответили на 36-й минуте голом бразильца Рейньера. Больше мячей ни один из клубов в этой игре не забивал.

Отметим, что Малиновский начал матч на скамейке для запасных и появился на поле сразу после перерыва вместо Джеда Спенса. Однако уже на 63-й минуте украинец был вынужден покинуть поле из-за травмы – его заменил Кевин Стротман.

Обзор матча "Дженоа" – "Фрозиноне"

Всего на счету Малиновского 28 матчей за "Дженоа" во всех турнирах в этом сезоне – три гола и два ассиста.

После этого матча "Дженоа" (35 очков) осталась на 12-м месте в Серии А. "Фрозиноне" (25 баллов) идет в зоне вылета на 18-й позиции.

В следующем туре итальянского чемпионата команда Малиновского 7 апреля на выезде сыграет с "Вероной", а "Фрозиноне" в этот же день примет "Болонью".

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